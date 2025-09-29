تكالة يناقش تعزيز حضور ليبيا في «المنظمات الإقليمية والدولية»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز، الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وسام عبد الكبير، والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي في مجالات التربية والثقافة والعلوم، بما في ذلك تأهيل كوادر الموظفين في المجلس الأعلى للدولة عبر إقامة ورش عمل ودورات تدريبية.

كما تم مناقشة سبل دعم مشاركة ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تعزيز حضورها الفاعل على الساحة العربية والدولية.

وأشاد رئيس المجلس بدور اللجنة الوطنية في ربط مؤسسات الدولة بالمنظمات الدولية المتخصصة، مؤكداً دعم المجلس لجهود اللجنة ومساعيها في تطوير القدرات الوطنية وبناء جسور التعاون الثقافي والعلمي.