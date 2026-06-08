تكالة يناقش رفع جاهزية «خدمات الطوارئ» لتعزيز الاستجابة السريعة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو، رئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عثمان المليقطة، وذلك داخل مقر الهيئة في مدينة طرابلس، في زيارة رسمية هدفت إلى بحث آليات دعم وتطوير عمل الهيئة بما يعزز منظومة السلامة العامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، اطّلع رئيس المجلس على عرض تفصيلي قدّمه رئيس هيئة السلامة الوطنية، تضمن شرحًا لمهام واختصاصات الهيئة في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والطوارئ، إلى جانب استعراض مستوى جاهزية فرقها في التعامل مع مختلف الحوادث وقدرتها على الاستجابة السريعة.

كما عقد رئيس المجلس اجتماعات مع عدد من مديري الإدارات داخل الهيئة، جرى خلالها بحث ملفات أساسية تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي، وعلى رأسها دعم برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز الإمكانيات الفنية واللوجستية، بما يرفع كفاءة منتسبي الهيئة ويمكنهم من أداء مهامهم الوطنية والإنسانية بكفاءة عالية.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة السلامة الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات، مثمنًا الجهود الميدانية المستمرة التي يبذلها العاملون في مختلف الظروف.

وفي ختام الزيارة، تسلّم رئيس المجلس درعًا تكريميًا من رئيس الهيئة، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لمختلف مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم الصالح العام.