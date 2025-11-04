تكالة يلتقي ممثلي السفارة الأمريكية لبحث التطورات السياسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، رفقة النائب الثاني موسى فرج، ورئيس اللجنة السياسية وعضو المجلس محمد امعزب، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، ومسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية جيمس فرومسون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد، والخارطة الأممية المقترحة للحل السياسي وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى بحث موضوع تفعيل المحكمة الدستورية وما قد يترتب عليه من تأثير على وحدة القضاء الليبي.

كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين المؤسسات الليبية والمجتمع الدولي، بما يسهم في دعم مسار الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.