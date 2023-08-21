«تكالة» يُؤكد ضرورة معالجة ملف المُهجرين

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأحد، عددًا من المرشحين للانتخابات من المنطقة الشرقية الموجودين في المنطقة الغربية.



وخُصص اللقاء لمناقشة أهم الملفات السياسية الجارية في البلاد، وعلى رأسها ملف الانتخابات، بالإضافة إلى ملف أوضاع المهجرين والوقوف على احتياجاتهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدّد تكالة على ضرورة معالجة هذا الملف الذي يعتبر مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مؤكداً على أن المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية تظل أهدافًا رئيسية للمجلس الأعلى للدولة.