«تكالة» يُؤكد ضرورة مواصلة المساعي لإجراء الانتخابات

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة وفد من المجلس، زيارة إلى مدينة الخمس.

وعقد تكالة خلال الزيارة، لقاء مع رئيس المجلس البلدي الخمس وأعضاؤه وعدد من الأعيان والمشايخ وممثلي القبائل في المدينة.

وأكد رئيس المجلس في كلمة له، على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة والعمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار.

كما شدد تكالة على أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة.

هذا وأجرى رئيس المجلس جولة في أنحاء المدينة والتقى مع الأهالي ووجه كلمة تحدّث فيها عن المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.