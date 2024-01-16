«تكالة» يُثني على الدور الهولندي في الأزمة الليبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة السفير الهولندي لدى ليبيا “جوست كلارينبيك” بمقر المجلس بطرابلس.

ورحب تكالة بالسفير في زيارته الأولى للمجلس، وأثنى على الدور الإيجابي الذي تقوم به مملكة هولندا في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

من جهته أكد السفير كلارينبيك أن مملكة هولندا تعمل دومًا على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في ليبيا، وتقريب وجهات نظر جميع الأطراف لإرساء السلام والمصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والخلاف.