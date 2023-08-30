«تكالة» يُجري مباحثات في أنقرة

شرع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية من الجانب التركي.

واستهل تكالة زيارته بلقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تناول مستجدات الشأن السياسي إقليميا ومحليًّا، بما في ذلك آخر المستجدات السياسية في ليبيا، إضافة إلى ملف الانتخابات الليبية.

كما تباحث الجانبان حول سبل تنمية التعاون المشترك بين الدولتين، وتطوير العلاقات الثنائية.