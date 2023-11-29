«تكالة» يُجري مباحثات في موسكو

يجري رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، زيارة رسمية إلى روسيا.

والتقى تكالة خلال زيارته، الثلاثاء، مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في العاصمة الروسية موسكو.

وفي مستهل اللقاء، أثنى تكالة على السفير الروسي لدى ليبيا ودوره في العمل الدبلوماسي وجهوده مع المجلس، آملا من خلال هذه الزيارة أن تكون العلاقات الليبية الروسية أفضل مما سبق.

كما بيّن رئيس المجلس الأعلى للدولة أهمية دور العمل البرلماني في رسم السياسات الهامة بين البلدين مما يساعد الحكومات التنفيذية على استثمارها وتطويرها.

وأكد تكالة على أهمية تعزيز العلاقات والتواصل والتنسيق لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.