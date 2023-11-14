«تكالة» يُجري مباحثات في واشنطن حول تطورات الأزمة الليبية

يجري رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والوفد المرافق له، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكية حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وعقد تكالة اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، في العاصمة واشنطن، مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشمال الإفريقي جوش هارس، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن النقاش خلال الاجتماع تمحور حول أهم الملفات السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى سبل حل الأزمة السياسية الليبية.

وتطرق الاجتماع إلى مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي يجهز لعرضها خلال الفترة القادمة.

كما تم التباحث حول سبل التعاون في مجال التعليم العالي وتسهيل إجراءات الطلبة الليبيين، إضافة إلى النقاش حول وسائل الاستثمار في مجال الطاقة.