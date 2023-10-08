«تكالة» يُطالب مفوضية الانتخابات بالتقيّد بما يتفق عليه النوّاب والدولة

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة بكل حياد.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بحضور النائب الثاني عمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، بأن اللقاء ناقش جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.

كما تم خلال اللقاء توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 من خلال تمسكه بما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023م، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارض للإعلان الدستوري ومخالف لصحيح القانون، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

بدوره قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات إن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.