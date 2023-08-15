«تكالة» يُعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في طرابلس

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وطالب تكالة جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب الليبي، وإعلاءً للمصالح العليا للدولة.

هذا وتشهد بعض مناطق جنوبي العاصمة طرابلس اشتباكات على خلفية اعتقال آمر اللواء 444 محمود حمزة في وقت سابق من يوم الاثنين في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأعن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة النفير القصوى بكل مكاتبه في طرابلس وضواحيها، وحذر المواطنين من الخروج إلى الشوارع والوقوف بالشرفات وبالقرب من النوافذ.

كما حمَّل الجهاز مسؤولية سلامة المدنيين لكافة الأطراف وطالب بوقف الاشتباكات التي تروع المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

من جانبه قام مركز طب الطوارئ والدعم برفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى تحسبا لأي طارئ، حيث قام بتجهيز فرق الإخلاء والإسعاف والأطقم الطبية للتدخلات السريعة التي قد يقتضيها الموقف لإسعاف المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للعالقين.