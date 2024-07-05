«تكالة» يُهنئ السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال

حضر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الاحتفالية التي أقامتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الخميس، بمناسبة ذكرى يوم إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوافق الرابع من شهر يوليو 1776م.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن هذه المشاركة تأتي للتعبير عن أهمية العلاقات الليبية الأمريكية، حيث قدم تكالة التهنئة للقائم بالأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

بدوره عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت عن سعادته بمشاركة من وصفهم بشركاء ليبيين مقربين في الاحتفال بمناسبة بالذكرى السنوية الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأكد برت في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على منصة “آكس” أن هذا الحضور هو علامة على الصداقة بين الشعبين الليبي والأمريكي والتزامنا المتبادل بتوسيع العلاقات الثنائية.

القائم بالأعمال برنت: "لقد كنت سعيداً للغاية بوجودي هنا اليوم في طرابلس مع الضيوف الكرام، و إخوتي الأمريكيين، والأصدقاء الليبيين للاحتفال بالذكرى السنوية الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة. لقد تشرفنا بحضور شركاء ليبيين مقربين – وهي علامة على الصداقة بين الشعبين الليبي والأمريكي… pic.twitter.com/BNW233Sr2p — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 4, 2024

الخميس 04 يوليو 2024 حضر السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "محمد تكالة" الاحتفالية التي أقامتها اليوم الخميس،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الخميس، ٤ يوليو ٢٠٢٤