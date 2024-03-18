تكاليف إفطار رمضان في الدول العربية

أجرى موقع “فورتشن العربية”، دراسة لحساب تكاليف إفطار رمضان في سبع دول عربية، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والجزائر وسوريا ولبنان.

وأظهرت بيانات مؤشر “فورتشن العربية” لسعر وجبة رمضان، وجود فجوة كبيرة بين قيمة تأمين وجبات الإفطار في رمضان على مدار 30 يوماً والحد الأدنى للأجور شهرياً في بعض الدول العربية التي تعاني أزمات اقتصادية ومعدلات تضخم عالية وعدم استقرار في سعر الصرف.

وجاءت سوريا في مقدمة البلدان التي تعاني من فجوة نسبتها 2,124%، بين تكلفة وجبة الإفطار في رمضان البالغة 415.8 دولاراً والحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 19.57 دولاراً فقط.

تلتها في الترتيب الجزائر – مع فارق كبير جداً بين الدولتين- بفجوة قدرها 364.9%، بإجمالي تكلفة وجبات رمضان قدرها 543.3 دولاراً مقابل حد أدنى للأجر قيمته 148.87 دولاراً.

وحل لبنان في المرتبة الثالثة بعدما بلغت الفجوة 250%، إذ سجل إجمالي تكلفة وجبات رمضان ألف دولار، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور 400 دولار، وتبعته مصر بفجوة نسبتها 244.5%، حيث بلغت قيمة 30 وجبة إفطار رمضانية 293.4 دولاراً، مقابل حد أدنى للأجور بلغ 120 دولاراً.

وفي المرتبة الخامسة جاء المغرب بفجوة نسبتها 135%، بعدما بلغت قيمة وجبات الإفطار الرمضانية 418.5 دولاراً، في حين يقدر الحد الأدنى للأجور بقيمة 310 دولارات.

وسادساً حلت دولة الإمارات العربية المتحدة دون وجود فجوة سالبة بين الأجور وكلفة تأمين وجبات الإفطار، حيث تقدر نسبة وجبات الإفطار من الحد الأدنى للأجور بنحو 73.76% بالموجب (أي أن الأجر الشهري قادر على تغطية أغلب تكاليف وجبات الإفطار لشهر ويزيد منه)، بإجمالي قيمة وجبات على مدار الشهر الكريم 1,004 دولارات، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور بقيمة 1,361 دولاراً.

وسابعاً جاءت المملكة العربية السعودية دون فجوة سالبة أيضاً، بعدما سجلت نسبة وجبات إفطار رمضان من الحد الأدنى للأجور 54.73% بالموجب، حيث تقدر قيمة الوجبات 583.8 دولاراً، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في المملكة 1066.51 دولاراً.

وبحسب موقع فورتشن، شمل البحث، جمع أسعار مكونات وجبة إفطار لـ 5 أفراد، وهو متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية حسب تقرير لمنظمة الإسكوا صادر في ديسمبر 2021، باحتساب عدد 1200 سعرة حرارية لكل فرد حداً أدنى استناداً إلى رأي خبراء في مجال التغذية، وتشمل الوجبة تمر وخبز وسلطة وعصائر وأرز مع دجاج وبطاطا وشوربة وحلويات.

وأشار الموقع إلى أنه تم استثناء كلفة الطهي من كهرباء وغاز والتكاليف البسيطة مثل البهارات وغيرها، لافتا إلى أن المؤشر لم يتطرق إلى أي وجبات أخرى يمكن أن تتناولها الأسرة بين الإفطار والسحور، أو وجبة السحور، ما يعني أن فجوة تأمين وجبات الغذاء والأجور في الحقيقة هي أكبر من النتائج الظاهرة بكثير.

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