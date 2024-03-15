تكاليف شحن الحاويات إلى كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة منذ عام 2019!

ارتفعت تكاليف شحن الحاويات من أوروبا إلى كوريا الجنوبية بشكل كبير في فبراير الماضي، في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر.

وحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية، “يونهاب”، أظهرت بيانات وكالة الجمارك الكورية، أن متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدما من أوروبا إلى كوريا الجنوبية، ارتفع بنسبة 38.7% على أساس شهري إلى 1.24 مليون وون (934.16 دولارا أمريكيا) الشهر الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعد أكبر زيادة منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2019.

ووفق البيانات، ارتفع متوسط تكلفة الشحن من كوريا إلى الاتحاد الأوروبي أيضا بنسبة 11.4% إلى 4.69 ملايين وون في فبراير.

وحسب بيانات وكالة الجمارك الكورية، سجلت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 18.1% على أساس شهري إلى 5.23 ملايين وون، وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 13.5% إلى 5.52 ملايين وون، وارتفعت تكاليف الشحن إلى الصين بنسبة 4.6% إلى 511 ألف وون، وإلى فيتنام بنسبة 15.8% إلى 678,000 وون. كما ارتفعت تكاليف الشحن إلى اليابان بنسبة 1.3% إلى 678,000 وون.