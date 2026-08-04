تكتل بلديات الساحل الغربي يطلق «نداء استغاثة» عاجل.. ما مضمونه؟

أطلق تكتل بلديات الساحل الغربي بيان استغاثة عاجلاً، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأمنية التي تشهدها بلدية صرمان، محذراً من تداعياتها على سلامة المواطنين واحتمال امتداد آثارها إلى البلديات المجاورة، بما قد ينذر بعواقب إنسانية وأمنية خطيرة إذا لم يُتخذ تدخل عاجل لاحتواء الموقف.

وأكد التكتل، في بيانه، أن هذا النداء يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين، موجهاً دعوة عاجلة إلى حكومة الوحدة الوطنية وكافة الجهات الأمنية والعسكرية المختصة للتدخل الفوري، وتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المدنيين، وبسط الأمن، ووقف جميع مظاهر التصعيد والاشتباكات المسلحة، والعمل على تأمين مدينة صرمان والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد التكتل على أن استمرار الأوضاع الأمنية الراهنة يضع النساء والأطفال وكبار السن وسائر المدنيين في دائرة الخطر، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة تكفل حماية المدنيين، وتأمين وصول الخدمات الأساسية، وتوفير الاحتياجات الإنسانية عند الضرورة.

كما دعا جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعميق الأزمة، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن، والحفاظ على السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الوطني.

وحمل تكتل بلديات الساحل الغربي الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن سرعة الاستجابة لهذا النداء، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار، وحماية المدنيين، وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.