تكتل شباب بنغازي المُهجرين يرفض مخرجات اجتماع إسطنبول

أعلن تكتل شباب بنغازي المهجرين، اليوم السبت، عن رفضه لمخرجات اجتماع إسطنبول التركية والذي دعا إليه عضو الأمانة العامة لاتحاد علماء المسلمين الدكتور علي الصلابي.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، في إطار الردود الرافضة للاجتماع.

وذكر البيان أن الاجتماع تضمن العديد من المتناقضات السياسية، وادعاء المجتمعين بأنهم شخصيات سياسية مؤثرة في الشارع الليبي وعلى توافق فيما بينها وبأنها تدعم الحوار الليبي وتسعى لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وأكد التكتل بأنه لا يدعم هذه الاجتماعات والحوارات التي وصفها بـ”المشبوهة” من أطراف غير معنية وغير مرغوبة بين أطياف الشعبي الليبي ولاسيما المهجرين منهم.

كما حمَّل تكتل شباب بنغازي المهجرين، المجتمعين في إسطنبول مسؤولية كل ما يحدث من سرقات للدولة الليبية، ومن حروب وأزمات وقتل وإخفاء قسري بحق أبناء الشعب الليبي.