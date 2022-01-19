تكتل طرابلس الكبرى يرفض وجود سفارة الإمارات

أعلن التكتل الوطني لطرابلس الكبرى، عن رفضه لوجود سفارة دولة الإمارات فوق التراب الليبي.

جاء ذلك في بيان للتكتل، بشأن اعتماد أوراق سفير دولة الإمارات الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن “دولة الإمارات ارتكبت جرما كبيرا بتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية وإذكاءها لنار الحرب بين أبناءها بل تجاوزت ذلك بقصف المؤسسات التعليمية (الكلية العسكرية) بالعاصمة طرابلس وقتلها لطلاب هذه المؤسسة التي تظم طلبة من كافة المدن الليبية، ولم تكن هذه الجريمة أولى اعتداءاتها، وإنما أسوئها فقد سبق وأن قصفت طائراتها غريان وغيرها من المدن الليبية وذهب ضحيتها العديد من الليبيين. عليه”

التكتل الوطني لطرابلس الكبرى الذي يمثل مؤسساتها المدنية، أعلن رفضه وجود سفارة لدولة الإمارات فوق التراب الليبي، وطالب حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بتجميد قرار اعتماد سفيرها الى حين تقديم اعتذارها ودفع دية من قتلتهم بعد موافقة روابط أسر الشهداء الذين لقوا حتفهم نتيجة هذه الإعتداءات.