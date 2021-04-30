تكتل فزان يُطالب بعدم اعتماد الميزانية إلا بعد تسمية المناصب السيادية

طالب أعضاء تكتل فزان النيابي رئاسة مجلس النواب الليبي، بعدم عرض الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها من قبل المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية وبالأخص منصب محافظ ليبيا المركزي والرقابة الادارية وديوان المحاسبة.

وقال التكتل في بيان اليوم الخميس: “من غير المنطقي اعتماد الميزانية بدون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأكد تكتل فزان النيابي على ضرورة تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية.

وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة 30 % والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي الليبي.

ونبه التكتل على أن فزان عانت طيلة العشر سنوات الماضية من الانقسام السياسي وتحملت ضنك العيش والحروب، داعياً المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والأحداث الحاصلة في دولة تشاد والتعامل مع المرتزقة التشادية الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم علي المدن الليبية والتشادية المتاخمة للحدود الليبية.

كما أعلن التكتل عن تمسكه بحقه في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسيل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة، محملاً المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس الحكومة.

ودعا التكتل نائب المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان، إلى مباشرة عملها من مدينة سبها وتوفير كافة الخدمات للمواطن.