تكثيف أمني في طرابلس.. دوريات النجدة تواصل مهامها لحفظ الاستقرار

تواصل دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس تنفيذ مهامها الأمنية في مختلف أحياء العاصمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك في إطار الخطة الأمنية المعتمدة لضمان أمن واستقرار المدينة.

وكثّفت الدوريات من تمركزها في المواقع الحيوية، تعزيزاً للإجراءات الأمنية، ومساهمةً في حفظ النظام العام، والاستجابة السريعة لأي طارئ أمني، بما يسهم في طمأنة المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار المهام اليومية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ضمن خططها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، من خلال تكثيف التواجد الأمني، وتأمين المرافق الحيوية، وتنظيم الحركة المرورية، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.