نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ورشة عمل في العاصمة التونسية على مدى يومين، حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين” في ليبيا.

ودعا مسؤولون ومتخصصون في الشأنين العسكري والأمني اليوم إلى “تكثيف التنسيق المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية لتعزيز أمن الحدود ومواجهة مختلف التحديات الأمنية من قبيل التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية”.

هذا “ويشارك في الورشة متخصصون من القطاعين العسكري والأمني فضلا عن عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية من مختلف أنحاء ليبيا”.

وركزت مناقشات اليوم الأول على “شرح مضمون مدونة السلوك ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الليبية، كما تناولت آليات تطبيق المدونة على أرض الواقع، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان”.