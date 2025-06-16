تكثيف التواجد الأمني في طرابلس.. ضبط مركبات مطلوبة بحوادث مرورية

تمكنت أقسام المرور بمديرية أمن طرابلس من ضبط مركبتين مطلوبتين في حوادث سير منفصلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة المرورية.

ونجح قسم مباحث المرور في ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في وقوع إصابات.

وجاءت عملية الضبط بعد سلسلة من التحريات وجمع المعلومات، حيث تم تحديد المركبة ومكان تواجدها، وضبطها، وإحالتها إلى قسم مرور حي الأندلس لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للاختصاص.

وفي سياق مماثل، تمكنت دورية مرور تابعة لقسم سوق الجمعة (م ع 21) من ضبط مركبة من نوع “أفيكو” بعد الاشتباه بها.

وبيّنت عملية الاستعلام الأمني أن المركبة مطلوبة في قضية حادث مروري وقع في نطاق سوق الجمعة، حيث فر السائق من موقع الحادث، وتم حجز المركبة وإحالتها إلى القسم المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تواصل مديرية أمن طرابلس جهودها الأمنية لتأمين مباريات الدوري الليبي لكرة القدم للفئات السنية، من خلال تنفيذ خطط أمنية تهدف إلى ضمان سير المباريات في أجواء آمنة ومنظمة، بما يضمن حماية اللاعبين والجمهور وسير الفعاليات بسلاسة.

تكثيف أمني في طرابلس لتأمين فعاليات معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني “إيبكس 2025”

قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون، اليوم الأحد، وبمشاركة دوريات من إدارة مكافحة الإرهاب وحماية الشخصيات التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، بتكثيف انتشارها الأمني داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني “إيبكس 2025″، المقام على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

ويأتي هذا الانتشار الأمني تنفيذًا للترتيبات الأمنية رقم (93) لسنة 2025م، وضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى ضمان تأمين الفعالية وحماية المشاركين والزوار، بمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتؤكد الجهات الأمنية التزامها الكامل بتوفير بيئة آمنة تساهم في نجاح الفعاليات الاقتصادية والتقنية المقامة في العاصمة، ودعم الاستقرار العام.