تكثيف الجهود لحماية المصلّين.. ضمان الأمن والاستقرار خلال العيد

في إطار حرصها على ضمان أمن وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، “كثّفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، جهودها لتأمين صلاة العيد في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس”.

وبحسب الوزارة، “شملت الإجراءات الأمنية انتشار الدوريات، تسيير الحركة المرورية بسلاسة، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني في محيط الميدان لضمان أجواء آمنة للمصلين”.

وثمنت الوزارة “كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة في أداء واجبهم لضمان الأمن والاستقرار خلال العيد”.

وأكدت “استمرار خططها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، داعيةً المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة العامة”.