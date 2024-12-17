تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود مع تونس والجزائر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، “عن تكثيف دوريات القاطع الأمني الصحراوي في منطقة القريات على الحدود مع تونس والجزائر، خلال الفترة الأخيرة”.

وقالت الوزارة: “تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، وبإشراف مباشر من رئيس جهاز حرس الحدود، قامت دوريات القاطع الأمني الصحراوي القريات بتنفيذ عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة الممتدة من الحمادة الحمراء وصولًا إلى المثلث الحدودي مع تونس والجزائر”.

وأضافت: “تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية في المناطق الصحراوية، بما يسهم في حماية الحدود وتحقيق الاستقرار”.