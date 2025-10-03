تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس  

تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تكثيف تواجد دورياتها داخل نطاق بلدية طرابلس المركز، تنفيذًا للترتيبات الأمنية رقم (313) لسنة 2025م.

ويهدف هذا الانتشار الميداني إلى فرض السيطرة الأمنية والمرورية في المناطق المستهدفة بالعاصمة، بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية الأخرى المشاركة، بما يسهم في تعزيز استتباب الأمن وحماية المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المكثفة في طرابلس ضمن سلسلة جهود مستمرة تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار في العاصمة وضبط الوضع الأمني والمروري، وترتيبات رقم (313) لسنة 2025 تمثل جزءًا من خطة شاملة تشمل انتشار الدوريات في مناطق حساسة، وتفتيش المركبات، ومتابعة التجمعات، بهدف منع الجرائم، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان انسيابية الحركة في شوارع المدينة.

كما تعكس هذه الخطوات التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق السيطرة الكاملة على الوضع، وتقليل المخاطر على المواطنين، في وقت تشهد فيه طرابلس تزايدًا في التحديات الأمنية والمرورية التي تتطلب استجابة سريعة ومنسقة.