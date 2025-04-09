تكثيف حملات التوعية لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي

كثّف منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جهودهم الميدانية في البلديات المستهدفة ضمن “انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)”، عبر تنفيذ حملات توعية لحث المواطنين على التسجيل في “سجل الناخبين”.

وتأتي هذه الحملات “بالتعاون مع شركاء التوعية من مؤسسات المجتمع المدني والحركة العامة للكشافة والمرشدات والجهات الشبابية الفاعلة”.

وتهدف الحملة إلى “رفع نسبة المشاركة وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي”.

يُذكر أن “سجل الناخبين سيُقفل يوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025”.