تكدس القمامة في شوارع سرت بسبب تأخر صرف رواتب العمال

قالت وكالة الأنباء الليبية، أن مدينة سرت تعاني تراكما كبيرا للقمامة في أغلب الأحياء السكنية والشوارع، منذ مساء الخميس الماضي، ووثق مراسل الوكالة تكدس كميات كبيرة من القمامة، ما أثار استياء المواطنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر من موظفي النظافة العامة بسرت أن السبب يعود إلى “تأخر رواتبهم منذ شهر يناير الماضي”، بينما صرفت رواتب للسائقين، وعمال النظافة عن شهر فبراير.

وطالب عدد من المواطنين الجهات المسؤولة بالتدخل لحل مشكلة تراكم القمامة في شوارع المدينة، خاصة في أحياء الزعفران، والجيزة العسكرية، والثانية، والثالثة، والسواوة.

وتملك إدارة النظافة (15) سيارة ناقلة للقمامة، بينما يزيد الأمر صعوبة قيام بعض المواطنين بحرق القمامة للتخلص منها، مما يؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطن.

وحسب الوكالة، تعاني مدينة سرت هذه الأيام من مشكلات أخرى، مثل نقص غاز الطهي، وغياب السيولة النقدية في المصارف التجارية.