تكريم الفائز بالترتيب الأول في جائزة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم

كرم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، الفائز بالترتيب الأول في مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية، عبدالرحمن مجلي، خلاله استقباله اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

ومنح الدكتور عماري، عبدالرحمن شهادة تكريم لتفوقه، متمنيًا له دوام التوفيق، وأن يكون نجاحه، حافزًا للشباب والناشئة لحفظ كتاب الله الكريم.

وقال د. عماري، إن تفوق عبدالرحمن، أسعد الليبيين، مشيدًا بتمثيله المشرف لبلده.

كما عبر عن تقديره للجهود العظيمة للقائمين على العناية بحفظ كتاب الله، وتشجيع الناشئة على حفظه، ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم.

وأكد دعم حكومة الوفاق الوطني، للقائمين على خدمة القرآن الكريم والمشاركين في مسابقات قرآنية وفعاليات وبرامج ذات صلة بتنشيط حفظ وتلاوة الكتاب العزيز.