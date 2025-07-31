تكريم النائب «عبد الله المصري الفضيل» لدعمه المتواصل للرياضة والشباب

استقبل رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، بمكتبه في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي، أعضاء مجلس إدارة نادي القرضابية سبها.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الديوان على أهمية الدور الذي تؤديه الأندية الرياضية في تنمية المجتمع، من خلال رعاية الشباب، وصقل مواهبهم، واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

كما قدّم تهانيه لإدارة وجماهير نادي القرضابية بمناسبة صعود الفريق إلى الدور المؤهل للدوري الممتاز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة نادي القرضابية عن شكرهم وامتنانهم لرئيس ديوان مجلس النواب على دعمه المتواصل للشباب واهتمامه بالرياضة، وإيمانه العميق بالدور المجتمعي للأندية الرياضية.

وفي ختام اللقاء، قام أعضاء النادي بتكريم عبدالله المصري الفضيل بدرع تقديري، عرفانًا بجهوده في دعم الرياضة والشباب.