تكريم «عبد الله المصري الفضيل» تقديراً لإسهاماته في تطوير النظام الصحي

بحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية الأستاذ زايد هدية ونائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء، كرّم المدير العام للمركز الوطني لتطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح أطويلب، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري الفضيل بمنحه شهادة شكر وتقدير تقديراً لدعمه وجهوده وإسهاماته القيّمة في إنجاح الملتقى الوطني لتطوير النظام الصحي الذي استضافه ديوان مجلس النواب في السادس من الشهر الجاري، برعاية لجنة الصحة والبيئة بالمجلس.

وأشار الدكتور مفتاح أطويلب إلى أن الدعم اللامحدود الذي قدمه السيد عبدالله المصري الفضيل يمثل أساساً لتطوير النظام الصحي لما له من أثر بالغ على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكل مواطن.

بدوره، عبّر رئيس ديوان مجلس النواب عن امتنانه لهذا التكريم مؤكدًا دعمه المستمر لكافة المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات والمناشط التي تساهم في تقدم الوطن وتحقيق التنمية والازدهار في كافة المجالات.

وشهد التكريم، الذي أقيم بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حضور مدير مكتب شؤون الرئاسة السيد عوض الفيتوري، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق، ومبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي السيد عبدالمجيد سيف النصر.