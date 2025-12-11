تكريم الفائزات بجائزة «المرأة الملهمة» في دورتها الثالثة

كرّمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، الفائزات في جائزة “المرأة الملهمة” في دورتها الثالثة، والتي ضمت عشر نساء ليبيات متميزات في مجالات مهنية ومجتمعية متنوعة، بعد حصولهن على أعلى التقييمات من لجان التحكيم المتخصصة.

وأكدت الوزيرة في كلمة خلال الاحتفالية أن الجائزة تحولت إلى منصة وطنية تُبرز القدرات الحقيقية للمرأة الليبية في القيادة وصناعة الأثر، مشددة على أن الجائزة لم تعد مجرد تكريم رمزي، بل شهادة على أن الإرادة يمكن أن تتحول إلى إنجاز ملموس.

وأضافت أن الحكومة ترى في الجائزة امتدادًا لالتزام الدولة بدعم المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وأشادت الطرمال بالدور الأساسي لمؤسس الجائزة، الدكتور صلاح الجرماوي، وجهود لجان التحكيم في اختيار الفائزات بنزاهة وشفافية، كما شكرت جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح الحدث ودعم المرأة، مؤكدة أن دعم المرأة “ضرورة وطنية وليست خيارًا”.