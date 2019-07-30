الرئيسية | ليبيا

تكريم متقاعدي الإدارة العامة للدعم المركزي

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 يوليو 2019 - 17:48
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فـتح الله، الثلاثاء، بتكريم عدد مـن متقاعدي الإدارة العامة للدعم المركزي، بحضور عدد من الضباط بالإدارة.

وتقدم مدير الدعم المركزي بالشكر والتقدير للمتقاعدين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم، ومُثمناً الجهود التي بذلوها خدمةً للوطن والمواطن.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لما قدمه المتقاعدين من جهود في أداء عملهم بـالإدارة، والمجهودات التي بذلوها طيلة حياتهم الـوظيفية.

أخبار ذات صلة
افتتاح مختبر المياه المعبأة ببلدية طرابلس المركز

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن