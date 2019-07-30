تكريم متقاعدي الإدارة العامة للدعم المركزي

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فـتح الله، الثلاثاء، بتكريم عدد مـن متقاعدي الإدارة العامة للدعم المركزي، بحضور عدد من الضباط بالإدارة.

وتقدم مدير الدعم المركزي بالشكر والتقدير للمتقاعدين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم، ومُثمناً الجهود التي بذلوها خدمةً للوطن والمواطن.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لما قدمه المتقاعدين من جهود في أداء عملهم بـالإدارة، والمجهودات التي بذلوها طيلة حياتهم الـوظيفية.