تكلفة باهظة.. خسائر أمريكا في اليمن أكثر من مليار دولار خلال شهر

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد أكثر من 800 هدف “للحوثيين” في اليمن منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية في مارس الماضي.

وفي بيان لها، أوضحت القيادة أنه نتيجةً لتلك الضربات، تم القضاء على المئات من مقاتلي “الحوثيين” وعدد من القياديين، كما أضافت أنه تم تقليص عدد عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل “الحوثيين” بنسبة 69%، في حين انخفضت الهجمات بالطائرات المسيرة بنسبة 55%.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في 15 مارس الماضي ببدء عملية عسكرية تستهدف مواقع “للحوثيين”، وذلك في أعقاب إطلاقهم صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

أكثر من مليار دولار خلال شهر… تكلفة الحملة الأمريكية ضد “الحوثيين” في اليمن

كشف مسؤولون في الكونغرس الأمريكي أن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد “جماعة الحوثي” في اليمن، كلّفت واشنطن أكثر من مليار دولار خلال أسابيع قليلة فقط من انطلاقها.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الرقم جاء استنادًا إلى إحاطات سرية قدّمها مسؤولون في البنتاغون مطلع أبريل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من بدء العملية.

بحسب التقرير، أثارت الوتيرة السريعة لاستخدام الذخائر في الحملة قلق بعض المخططين العسكريين الأمريكيين، خاصة مع تصاعد التحديات الاستراتيجية في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ.

وفي الإحاطات نفسها، أكد مسؤولو البنتاغون أن الحملة استنفدت ذخائر بقيمة 200 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط، ومع إضافة تكاليف الأفراد والسفن الحربية، تخطّت الكلفة مليار دولار في شهر واحد فقط.