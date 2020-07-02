تكليف «النايض» مبعوثاً شخصياً لنواب طبرق

كلف رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، المطلوب للمثول أمام المحاكم الأمريكية سفير ليبيا السابق في الإمارات عارف النايض مبعوثا شخصيا له.

وبحسب خطاب وجهه رئيس المجلس إلى النايض طالعته “عين ليبيا”، فإنه نظراً لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية ولمقتضيات المصلحة العامة، تقرر تكليف النايض مبعوثاً لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وتم تكليف النايض مبعوثاً شخصياً لدى كل من:

الاتحاد الأوروبي – الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأفريقي – الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة المتحدة.

وأشار صالح في خطابه إلى أن التكليف يأتي من أجل شرح وجهة نظرهم بخصوص المبادرة التي ترتب عليها إعلان القاهرة، وعرض وجهة نظر عارف النايض وما ينتج من التواصل مع هذه الجهات.

يُشار إلى أن محكمة كولومبيا الأمريكية أصدرت في وقت سابق، أمر استدعاء بحق النايض إلى جانب خليفة حفتر وعدد من قياداته، بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة لارتكابهم جرائم حرب وتحريض في عدوانهم على طرابلس.

وأوضحت المحكمة في بيان الاستدعاء، أنه يجب على من تم استدعاؤهم أن يقدموا لمحامي المدعي رداً على الشكوى أو التماسا بموجب القاعدة رقم 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية في غضون 21 يوما.

ولوحت المحكمة بإصدار أحكام غيابية بالتعويض المطلوب في الشكوى ضد من تم بحقهم الاستدعاء في حال لم يقوموا بالرد على طلب المحكمة، وفق نص الاستدعاء.