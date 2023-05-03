تكليف رئاسة الأركان العامة بوضع خطة لمحاربة الجريمة في الزاوية

كلف المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني في مدينة الزاوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقِد الثلاثاء، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيسي الأركان العامة وجهاز المخابرات العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وقيادات عسكرية وأمنية من الزاوية وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة، لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية الزاوية.

واستعرض رئيس الأركان خلال الاجتماع، نتائج زيارته للزاوية وملامح الحل الأمني المتخذ، كما تم الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا على ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفورا.

وشدّد المجلس الرئاسي على ضرورة دعم كل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين الأمن في المدينة وكل ربوع ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.