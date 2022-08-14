تكليف رئيس مجلس إدارة جديد لشركة «سرت» للنفط والغاز

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قراراً بإعفاء رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز عبد الله إبراهيم شويقي وتكليف محمد محمد الفنتري خلفاً له.

وجرى اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مراسم التسليم والاستلام لمهام رئيس مجلس الإدارة عقــب صدور قرار المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الشــأن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت القرار رقم (78) لسنة 2022 بشأن إعفاء عبدالله إبراهيــم شويقي من مهام رئاسة مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وتكليف محـمد محمـد علي الفنتري بمهام رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتـاج وتصنيع النفط والغاز، وتكليف لجنة تضم كل من صلاح عبدالكريم فرج وأيمن عبد المولى المسماري وفايزة صالح عبدالكافي، لحضور التسليم والاستلام وتوثيقه بمحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.

وأنشأت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز سنة 1981 ويقع مقرها الرئيسي بمرسى البريقة (800كم شرق مدينة طرابلس)، وهي إحدى الشركات النفطيـة الوطنية التابعـة للمؤسسـة الوطنية للنفط تقوم بكافة الأنشطة المتعلقة باستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز وكذلك نقل الغاز إلى المستهلكين عبر الخط الساحلي.

وتعمل الشركة من خلال ممارسة أنشطتها وعملياتها على تحقيق المستهدفات الواردة بالخطة المقررة للشركة والمعتمدة من قِبل الجمعية العمومية.