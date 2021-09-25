تكليف لجنة عاجلة لمتابعة أداء المستشفيات ببنغازي

اتفق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، على تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أداء المستشفيات العامة والخاصة بمدينة بنغازي ومحاسبة المقصرين عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وستتولى اللجنة تحديد قصور خدمات المستشفيات ومُحاسبة كُل من يتقاعس في تقديم المُساعدة الطبية للمواطنين.

وجاء تشكيل اللجنة وتكليفها بشكل عاجل جاء تلبيةً لمُناشدة وشكاوى المواطنين المُستمرة حول الإهمال والخدمات السيئة وتقاعس الكوادر الطبية في بعض المُستشفيات بالإضافة إلى عدم الالتزام بأسعار الكشوفات والعمليات المُعتمدة من وزارة الصحة، ما يُعتبر فساد إداري ومالي واستغلال لحاجة المواطن وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الحالات المُترددة على المُستشفيات والمصحات العامة والخاصة بمدينة بنغازي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية.

وتم تشكيل اللجنة من رئيس وأعضاء قانونيين واختصاصيين بالمجال الصحي، وبدورها ستلتزم اللجنة بتقديم تقرير يومي مُفصل لوكيل وزارة الداخلية بالوضع الراهن للمُستشفيات والمصحات المُخالفة للقوانين والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة لتتم إحالة كل شخص ساهم في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين للتحقيق إلى أن ترتقي المنشىآت الطبية للمستوى الطلوب بكوادر ملتزمة بتقديم المُساعدة الطبية للجميع على مدار الساعة.