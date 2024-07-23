تكليف مدراء أمن جدد في بلدات الكفرة وأوجلة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، عددا من القرارات التنظيمية، حيث قرر إعفاء اللواء خالد سعد الحيار، من مهامه كمدير لأمن الكفرة وكلف اللواء حسن عبدالغني الجحاوي، خلفًا له.

وفي قرار آخر، أعفا أبوزريبة، مدير المعهد العالي للضُباط بالمنطقة الشرقية، اللواء طارق خليل الزائدي، من مهامه وكلف خلف له، العميد سعد البوري.

كما أصدر قرارا يقضي بإعفاء اللواء السنوسي حسين عنودة، من مهام مدير أمن مديرية أوجلة اجخرة، وكلف خلفا له اللواء رمضان امحمد عمر الزوي.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة النصف الثاني من العام الحالي لتطوير العمل الأمني في البلاد.