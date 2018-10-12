للتكنولوجيا مساهمة في صناعة الأغذية المغشوشة.. معرفتها تساعد في الابتعاد عنها

الأغذية المغشوشة هي تهديد للصحة العامة والتأثير السلبي على ثقة المستهلك، وهي كذلك تحدي فرض وتطبيق التشريعات، وبالتالي أصبح الاحتيال الغذائي قضية ومخاطر وتهديدات على سلامة الأغذية من مختلف الأنواع والأشكال.

قد حاولت الاطلاع على عدة مقالات وابحاث ومواضيع حول ما يتعلق بالتكنولوجيا الداخلة في صناعة الاغذية المغشوشة، والتي من بين تعريفاتها

“مصطلح يشتمل على الاستبدال المتعمد أو إلاضافة أو التلاعب أو تحريف الغذاء أو المكونات الغذائية أو التغليف أو وضع العلامات أو معلومات المنتج أو البيانات الكاذبة أو المضللة حول منتج لتحقيق مكاسب مادية قد تؤثر على صحة المستهلك”.

الإمداد الغذائي الذى تلعب فيه تكنولوجيا الاغذية دور رئيسى اصبح أكثر عالمية، وهناك سلسلة إمدادات غذائية عالمية معقدة، ومن المعروف ان صناعة الأغذية مثل أي صناعة رأسمالية تدور حول خفض التكاليف وزيادة الأرباح إلى أعلى مستوى ممكن، وهو الامر نفسه الذى تسعى للوصول إليه صناعة الاغذية المغشوشة، يضاف إلى ذلك:

العمل على الاستفادة من الأوقات والازمات الاقتصادية الصعبة. النقص فى السلع الغذائية لاى سبب. زيادة الضغط على المصنعين والموردين عديمي الضمير لارتكاب الغش الغذائي. سهولة الحركة العالمية والمحلية. ضعف آليات المراقبة والمتابعة والتشريعات.

يزداد قلق المستهلك بشأن التزوير والغش فى الاغذية وخاصة فيما إذا كان يأكل مقابل ما يشترى، وما اذا كان ما يشترى صحى معتمدا على الاجهزة المسئولة على رقابة الاغذية.

فيما بعد مجموعة بسيطة من أنواع الاغذية المغشوشة بالسوق العالمي:

عصائر الفواكه: عصائر الفواكه المعبأة والمعلبة جلها لا ياتى من اشجار الفاكهة، وهى مصنعة وغالبية تلك العصائر فهى المزيج الاقل من تلك الفواكه والاكثر من نكهاتها والماء والسكريات ومواد اخرى، مع ملاحظة ان عصير التفاح أرخص بكثير من العصائر مثل الرمان أو التوت البري، لذا فإن الشركات المصنعة تخلط عصائرها مع كميات من التفاح ومواد كيميائية أخرى. عصير الرمان: من خلال عدة دراسات التى تشير الى ان شرب عصير الرمان الطبيعى قد يساعد في الوقاية من بعض الحالات الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني، فقد يكون الأمر كذلك إذا كان العصير طبيعى، ولكن وجد بعدد من التقارير ان عصائر الرمان عبارة عن مزيج من عصير التفاح والعنب مع عصير الرمان. مسحوق القهوة الفورية: بعض المكونات الشائعة التي تم العثور عليها تمزج مع مسحوق القهوة من بينها الحبوب والنشا والشعير المحمص وقشور الذرة. الشاي: يتولى المصنعون أضافة نشارة الخشب والأوراق من النباتات الأخرى. زيت الزيتون: اضافة زيوت اخرى اقل تكلفة مثل زيت فول الصويا أو زيت عباد الشمس او زيت الفول السوداني أو زيت الزيتون منخفض الجودة. عسل النحل: تتم اضافة المحليات الرخيصة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز وسكر القصب وسكر البنجر الملح: بدلا من الملح الطبيعى هناك الملح الصناعي المسبب في بعض حالات التعرض لخطر نوبة قلبية أو سكتة دماغية. الجبنة: العديد من انواع الجبنة الممتازة والغالية غالبا يتم اضافة الجبن الأرخص ولب الخشب أو نشاء البطاطس. التوابل الجافة: العديد منها مغشوش باضافة الاعشاب المهروسة فعلى سبيل المثال الكركم حيث وجد أنه يحتوي على الذرة. ألارز: الأرز الصناعي موجود فإن هذا النوع من الأرز المصنع مصنوع من حبوب غير أرز وهو مضاف إليه الحديد والزنك والفيتامينات، حيث توجد آلات تصنع هذا الخليط على شكل الحبيبات الصغيرة المعروفة كأرز، وهناك بعض الأرز المصنع كليا من البطاطا الممزوجة براتنج صناعي، يضاف الى ذلك الأرز المزيف البلاستيكي. الشوكولاته البيضاء: تحتوي الشوكولاتة الحقيقية على ثلاثة مكونات اساسية من شراب الشوكولاتة وزبدة الكاكاو ومواد صلبة من الكاكاو ومضادات الاكسدة، ولكن النوع المغشوش يتم تصنيعه باستخدام الدهون الرخيصة مثل الزيت النباتي بدلا من زبدة الكاكاو.

ختاما يوصى خبراء الاغذية بالابتعاد قدر الامكان عن الاغذية المحفوظة والمعلبة وخاصة تلك مجهولة المصدر او تلك التى لا تحتوى على تواريخ الانتاج والصلاحية، او تلك التى لا توجد بها نسب مكوناتها، والاستعاضة قدر الامكان بالاغذية الطازجة الكاملة من خضروات وفواكه وحبوب، فذلك من اسهل الطريق لمعرفة أن الانسان يحصل على غذاء آمن نوعا ما، مع ملاحظة اهمية معرفة ان هذا الامر لا يعنى الخلو من الغش من قبل المزارع من استعمال الادوية والمبيدات بطرق غير سليمة.