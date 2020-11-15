تكنولوجيا.. ظهور مُشكلة رئيسية في «آيفون 12» وملايين المُستخدمين يشتكون

عدد كبير من أصحاب هواتف “آيفون 12” الجديدة أبلغو عن وجود عيب رئيسي، والمتعلق بالرسائل القصيرة.

وقالوا بحسب موقع “ماك رومرز” أن الرسائل القصيرة في “آيفون 12” معطلة، وتتراوح الشكاوى من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل القصيرة، إلى فقدان الرسائل في المحادثات الجماعية، وعدم وجود إشعارات للرسائل النصية القصيرة الواردة، وذلك في الطراز الرئيسي وطراز “آيفون 12 برو”.

وانهالت الشكاوى بشأن تلك المشكلة على الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني لشركة “آبل” على موقع “تويتر”، إذ عبّر الكثير من المستخدمين عن إحباطهم من عدم القدرة على إرسال الرسائل القصيرة أو تلقيها.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” عن مجلة “فوربس” أن مشكلة الرسائل القصيرة ليست حديثه العهد، موضحة أنها بدأت في الظهور مع تحميل آخر نظام تحديث لشركة “آبل” “آي أو إس 14″، ولكنها تفاقمت بشكل كبير بعد طرح هاتف “آيفون 12”.

ونصحت “فوربس” كل من يفكر في شراء هاتف “آيفون 12” بالانتظار قليلا لحين حل مشكلة الرسائل القصيرة.

وتأتي شكوى الرسائل القصيرة في “آيفون 12” بالتزامن مع شكوى عدد من أصحاب هواتف “آيفون 12 ميني” من مواجهتهم تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيا عند تفعيل شاشة القفل.

ويشك عدد من المستخدمين لهاتف “آيفون 12 ميني” في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف.

ولم ترد “آبل” على طلبات التعليق على تلك المشكلة، التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية، بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف “آيفون 12 ميني” الجديد.

Hey @AppleSupport I just got my new iPhone 12 pro max and I’m not getting sms messages. Can you help? — Geoff Zimmerman (@geoffz05) November 14, 2020

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Whatever you’re up to this Halloween, don’t forget your flashlight. Here’s how to adjust it from Control Center. pic.twitter.com/XQ9pyqFV2t — Apple Support (@AppleSupport) October 31, 2020

Memoji. On your Mac.



In macOS Big Sur, you can create your Memoji then customize it and send stickers in Messages. Here’s how. pic.twitter.com/pPEvwY9WAC — Apple Support (@AppleSupport) November 13, 2020