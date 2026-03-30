«تكنو وموتورولا» تتنافسان بهواتف ذكية جديدة.. مواصفات متقدمة وأسعار منافسة

أعلنت شركة Tecno عن إطلاق هاتفها الأحدث Tecno Spark 50، الذي جاء بمواصفات قوية وتصميم مقاوم للصدمات والماء والغبار، وفق معيار IP64 وMIL-STD-810H، ليؤكد عودة العلامة بقوة إلى سوق الهواتف الذكية.

مواصفات Tecno Spark 50

يأتي الهاتف بأبعاد 167.9 × 79.3 × 8.2 ملم، ويزن 210 غ، مع شاشة IPS LCD مقاس 6.78 بوصة، بدقة 720 × 1576 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 256 بيكسل لكل إنش تقريباً، مع حماية زجاجية مضادة للخدوش والصدمات.

يعتمد الجهاز على نظام أندرويد 16 مع واجهة HIOS 16، ويعمل بمعالج Mediatek Dimensity 6400 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2. ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

فيما يتعلق بالكاميرا، حصل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل مزودة بفتحة عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب بطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. كما يضم الهاتف منفذين لشريحة الاتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C، وماسح للبصمات، وسيطرح بسعر منافس يبدأ من حوالي 160 يورو.

تحضر Razr 70 Ultra القابل للطي

في الوقت نفسه، تستعد شركة Motorola لإطلاق هاتفها القابل للطي Razr 70 Ultra، الذي يعد نسخة مطورة عن Razr 60 Ultra، مع هيكل أنحف وأكثر أناقة. ويأتي الهاتف بأبعاد 7.8 × 171 × 74.1 ملم عند فتحه، و15.8 × 74.1 × 88.0 ملم عند طيه.

وتظهر التسريبات أن الهاتف يحتوي على زر Moto AI على الجانب الأيسر، وأزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن، بينما يحتوي الجزء السفلي على مايكروفون، مكبر صوت، منفذ بطاقة SIM، ومنفذ USB-C.

وسيحصل Razr 70 Ultra على شاشة داخلية بحجم 7 بوصات، وشاشة خارجية بحجم 4 بوصات، مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وكاميرات تتيح للمستخدم تصوير صور وفيديوهات عالية الدقة، لتعزيز موقع موتورولا في سوق الهواتف القابلة للطي.