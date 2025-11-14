تلغرام يحجب أكثر من نصف مليون مجموعة بـ«يوم واحد»

أعلن تطبيق “تلغرام” عن حجب 519,645 مجموعة وقناة خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ فبراير الماضي، حين تم حذف 490,433 مجموعة وقناة في يوم واحد. هذا الرقم يعكس تصاعد جهود المنصة في مراقبة المحتوى وحماية مستخدميها من المواد الضارة والمحتوى المخالف.

ووفق البيانات الرسمية، فقد تم منذ بداية نوفمبر حجب 2,810,095 مجموعة وقناة، بينما تجاوز إجمالي المجموعات والقنوات المحذوفة منذ بداية عام 2025 أكثر من 34 مليونًا و913 ألفًا، من بينها 207,772 مرتبطة بالإرهاب، ويُبرز هذا الرقم حجم التحديات التي تواجه منصات التواصل في مواجهة المحتوى المتطرف والمضلل.

وأشار “تلغرام” إلى أن مراقبته للمحتوى تعتمد على شكاوى المستخدمين وأنظمة التعلم الآلي منذ عام 2015، وقد عزز التطبيق هذه الجهود في بداية 2024 باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة ودقة التعرف على المخالفات، وهو ما يعكس توجه المنصة لتبني حلول تقنية متقدمة لمكافحة المحتوى الضار.

ويُذكر أن “تلغرام” هو تطبيق لتبادل الرسائل والمكالمات وإرسال ملفات الوسائط المتعددة، أسسه بافل دوروف عام 2013، ويضم أكثر من مليار مستخدم نشط حول العالم، مما يجعله أحد أكبر التطبيقات العالمية في مجال التواصل الرقمي، مع تركيز واضح على الأمن والخصوصية وسهولة الاستخدام.