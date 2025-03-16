«تلغرام» يطلق تحديث جديد يسمح لـ«العملات المشفرة».. ما ميزاته؟

محفظة “تلغرام” للعملات المشفرة، تحديثات جديدة للمستخدمين الذين لا يستخدمون “تلغرام” فقط للمراسلة”، حيث تتيح محفظة “تلغرام”، التي طورتها شركة “ذا أوبن بلاتفورم”، ” إطلاق تداول العملات المشفرة، وأنشطة أخرى ذات عوائد مالية”.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه “تم إطلاق محفظة “واليت أون تلغرام” التي تقدمها شركة “ذا أوبن بلاتفورم” التي تعتمد على تقنية سلاسل البيانات تي.أو.إن عام 2023″، وجذبت الشركة الناشئة أكثر من 100 مليون مستخدم اشتركوا في المحفظة باستخدام حسابات “واليت أون تلغرام”.

ولاحظت الشركة أن “أغلب هؤلاء المستخدمين كانوا من القادمين الجدد إلى عالم العملات المشفرة”.

وبعد التحديثات الأخيرة “يمكن لمستخدمي محفظة “تلغرام” شراء أو بيع العملات المشفرة دون الحاجة إلى وجود إيداعات لديهم على الشبكة، وهو ما يسهل على المبتدئين حيازة وتداول العملات المشفرة”.

وأضافت الشركة “ميزة ربحية” إلى المحفظة عند امتلاك مبلغ معين من عملة “تونكوين” حيث يحصل المستخدم على عائد يبلغ 4% على الرصيد في المتوسط.

هذا، وخضعت محفظة “تلغرام” لتجديد شامل، حيث أُضيف “شريط تنقل جديد في الأسفل، وطريقة سهلة للتنقل بين أقسامها وهي المحفظة والتداول والعائد”.

وبحسب الشركة، فإنه من المقرر “إطلاق تحديثات المحفظة للمستخدمين خلال الشهرين الحالي والمقبل، في حين سيتم تقييد استخدام خصائص معينة في بعض الدول وفقا للقواعد التنظيمية المحلية لكل دولة”.

وفي ديسمبر الماضي قال بافيل دوروف مؤسس “تلغرام” “إن الشركة أصبحت تحقق أرباحا”.

وتضم منصة “تلغرام” حاليا أكثر من 950 مليون مستخدم نشط شهريا، وساهمت خدمة العملات المشفرة في أرباح الشركة بفضل دمجها مع المحتوى وتطبيقات الدفع الإلكتروني الصغيرة.