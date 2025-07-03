تلغرام يُحدث ثورة في التنسيق الجماعي.. قوائم مهام وجدولة منشورات بلمسة واحدة

أطلق تطبيق “تلغرام” تحديثًا جديدًا لمستخدميه على أنظمة أندرويد وiOS، قدّم من خلاله مجموعة من الميزات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تنظيم المهام وتنسيق النشر داخل التطبيق.

ومن أبرز الإضافات التي حملها التحديث ميزة “القوائم التفاعلية للمهام داخل المحادثات” (To-Do Lists)، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم مهام قابلة للتفاعل ضمن أي محادثة فردية أو جماعية.

وتُعد هذه الأداة مثالية لفرق العمل والمجموعات المهنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسمح بتنظيم الأعمال وتحديد المهام داخل التطبيق دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.

ولإنشاء قائمة مهام، يكفي الضغط على علامة “+” داخل المحادثة، ثم اختيار خيار “قائمة”، وتسمية المهمة أو المشروع المطلوب تنظيمه. ويمكن مشاركة هذه القوائم داخل الدردشات، أو حفظها في قسم “الرسائل المحفوظة” للرجوع إليها لاحقًا.

أدوات جديدة لتنسيق النشر في القنوات

وأضاف التحديث أيضًا خيارات نشر جديدة في القنوات، تتيح للمستخدمين اقتراح منشورات مستقبلية على القنوات التي يتابعونها، مع إمكانية تحديد التاريخ والوقت المرغوبين للنشر.

وسمح التحديث للمستخدمين (المؤلفين) بتقديم عروض مالية لأصحاب القنوات مقابل نشر محتواهم، باستخدام نظام الدفع الرقمي الداخلي المعروف بـ”النجوم” (Stars) أو عبر عملة Toncoin الرقمية.

ويتيح النظام استرداد المبالغ المدفوعة في حال تم حذف المنشور خلال أول 24 ساعة من نشره، ما يوفر مستوى إضافيًا من الأمان والشفافية للطرفين.

هذا وبات التحديث الجديد متوفرًا حاليًا على متجري App Store وGoogle Play، ويمكن لجميع المستخدمين تحميل النسخة الأخيرة من “تليغرام” للاستفادة من هذه الميزات التفاعلية، التي تُضاف إلى سلسلة من التحسينات المستمرة التي يقدمها التطبيق لتوسيع وظائفه وجعله منصة متكاملة للتواصل والعمل والنشر.

يذكر أن تليغرام هي منصة مراسلة فورية تأسست عام 2013 على يد الأخوين دوروف، وتميزت بالتركيز على الخصوصية والسرعة والأمان. تطورت من تطبيق للدردشة الفردية والجماعية إلى منصة متعددة الاستخدامات تشمل التراسل الفوري، المجموعات الكبيرة، القنوات الإعلامية، ودعم البوتات.

وتواجه تليغرام منافسة قوية من تطبيقات أخرى مثل واتساب وسيجنال، لذلك تستمر في الابتكار من خلال تحديثات تضيف وظائف إنتاجية مثل قوائم المهام التفاعلية داخل المحادثات، جدولة ونشر المنشورات المدفوعة باستخدام العملات الرقمية، ودعم التعاون الجماعي مما يجعلها مناسبة لإدارة المشاريع والفرق، هذه التطورات تعكس استراتيجيتها في التحول إلى منصة متكاملة تجمع التواصل والتنظيم والتمويل الرقمي لخدمة مختلف شرائح المستخدمين من الأفراد إلى الشركات.