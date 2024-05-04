تلميذة تونسية تعتدي على استاذها بشفرة حلاقة

قامت تلميذة في المعهد الثانوي بولاية صفاقص التونسية، بالاعتداء على مدرسها وتسببت له بجروح في الوجه.

ونقلت إذاعة موزاييك التونسية عن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل محمد الصافي، قوله في تصريح، أن المربي بالمعهد الثانوي “بير علي بن خليفة” من ولاية صفاقس أصيب صباح اليوم السبت بجروح على مستوى الوجه.

وقال الصافي إنّ تلميذة عمدت إلى الاعتداء على أستاذها بواسطة شفرة حلاقة.

وندد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي بما وصفه ”بسلسة الاعتداءات التي تطال المربين بالمؤسسات التربوية”، داعيا جميع الاطراف المتداخلة الى ايجاد الحلول لهذه الظواهر وبحث اسباب انتشارها، بدل لوم المربيات والمربين.