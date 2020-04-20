تل أبيب:احتجاج مناهض لنتنياهو يجذب الآلاف رغم قيود فيروس كورونا

رفض التحالف مع نتنياهو المتهم بالفساد [رويترز]

خرج آلاف الإسرائيليين للاحتجاج ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة بسبب وباء كورونا، داعين خصمه بيني غانتس إلى” رفض التحالف مع نتنياهو المتهم بالفساد”.

وتجمع المحتجون في تظاهرة نظمتها حركة “العلم الأسود” في ميدان إسحاق رابين بتل أبيب وهم يحملون رايات سوداء ويرتدون كمامات ويحافظون على مسافة تباعد عن بعضهم البعض بمقدار مترين، تماشيا مع التعلميات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وجاءت المظاهرة تحت شعار “إنقاذ الديمقراطية”، حيث احتج المجتمعون على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية تحت قيادة نتنياهو، في خضم تفشي وباء كورونا.

ونتنياهو الذي ينفي ارتكاب أي خطأ متهم في ثلاث قضايا فساد. ويتفاوض أيضا مع منافسه السياسي بيني جانتس للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية تنهي عاما من الجمود السياسي بعد اقتراع الإسرائيليين ثلاث مرات في انتخابات غير حاسمة.

وقال أحد منظمي الفعالية إن “مواطني إسرائيل يثبتون اليوم أن الديمقراطية الإسرائيلية ترفض أن تخضع لانقلاب بحجة فيروس كورونا”.

وفي لافتة حملت شعار ”انقذوا الديمقراطية“ طالب المحتجون جانتس الذي يتزعم حزب أزرق أبيض بألا ينضم إلى حكومة ائتلافية يرأسها رئيس وزراء متهم بالفساد.

وقد وعد غانتس خلال حملته الانتخابية بحكومة منصفة وأعلن أنه لن يجلس في حكومة يرأسها شخص لديه سجل إجرامي، لكنه تراجع عن موقفه مؤخرا قائلا إن أزمة فيروس كورونا اضطرته لمراجعة أقواله.

وأعلنت إسرائيل تسجيل أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و172 وفاة. وتسببت إجراءات عزل جزئية في إبقاء معظم الإسرائيليين في بيوتهم وإجبار شركات على إغلاق أبوابها مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 26 في المئة.

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