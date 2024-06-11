تل أبيب تحوّل 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لعائلات إسرائيلية!

أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، “سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة لجنود إسرائيليين قتلو وأصيبوا خلال الحرب على غزة .

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة”.

ولفتت إلى أنه “على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية”، مبينة أنه “في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية”.

هذا وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلطة الفلسطينية لضربة قوية لإيراداتها بسبب انخفاض حجم عائدات الضرائب، ومنذ الشهر الماضي، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتأخير تحويل تلك الأموال.