تل أبيب تعقد مؤتمراً حول أوضاع «الأقليات في الشرق الأوسط»

عُقد في مدينة تل أبيب مؤتمر شارك فيه ممثلون عن عدد من الأقليات في الشرق الأوسط، شملت الأكراد والعلويين والدروز والإيزيديين والآشوريين، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين هذه المجموعات وإسرائيل، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها في أوطانها الأصلية.

ودعا عارف باوجاني، رئيس حزب “حرية كردستان”، إلى تشكيل ما أسماه “تحالفاً من أجل السلام والاستقرار”، مشدداً على سعي الأقليات لمستقبل بعيد عن التدخلات الإقليمية. كما أشاد الشيخ مروان كيوان، أحد زعماء الطائفة الدرزية في السويداء السورية، عبر تقنية الفيديو بدور إسرائيل في “الحفاظ على وحدة المجتمعات”.

ونظم المؤتمر الباحث إيدي كوهين، وشارك فيه ناشطون من أوروبا والولايات المتحدة، بينهم لاجئون سابقون من دول عربية، حيث ناقش المشاركون أوضاع الأقليات ودعوا إلى “توسيع نطاق التعاون الثقافي والسياسي مع إسرائيل”.

بيلاوسوف يلتقي وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف عقد اجتماعًا في موسكو مع نظيره السوري من الحكومة الانتقالية، مرهف أبوقصرة.

وأعرب بيلاوسوف عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي بعد اللقاء الأخير بين الرئيسين الروسي والسوري، ويعكس فعالية التنسيق المستمر بين القيادتين السياسيتين والوزارتين العسكريتين، مضيفًا: “وجودنا هنا اليوم يؤكد أن قنوات الاتصال بيننا نشطة ومثمرة”.

من جهته، قدّم أبوقصرة شكره للقيادة الروسية على حسن الاستقبال، مشيرًا إلى أهمية مجالات التعاون بين البلدين وتطور العلاقات الثنائية. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تنفيذ مشاريع التعاون بين الوزارتين على أرض الواقع.

استهداف حاجز تابع للأمن الداخلي بريف السويداء بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة

أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية “سانا” بأن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت حاجز “المتونة” التابع للأمن الداخلي بريف السويداء، باستخدام قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وفي سياق منفصل، أفادت قناة “الإخبارية السورية” عن مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار على حافلة ركاب عند محطة محروقات “مرجانة” على طريق دمشق – السويداء.

وأصدرت محافظة السويداء بياناً نددت فيه بالهجوم، مؤكدة وقوع إصابات بين المدنيين واستنفار الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات، واعتبرت الهجوم عملاً جباناً يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في سبتمبر الماضي عن “خارطة طريق لحل أزمة السويداء”، تشمل نشر قوات مؤهلة على طول طريق السويداء – دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين، بدعم من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. من جانبها، اعتبرت اللجنة القانونية العليا في السويداء أن مصير المحافظة يقرره أبناؤها، لا البيانات الحكومية أو التفاهمات الخارجية.