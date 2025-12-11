تمثال ميسي الجديد.. أبرز معلم سياحي ورياضي في كولكاتا!

تستعد مدينة كولكاتا الهندية للكشف عن أضخم تمثال في العالم لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يزال على قيد الحياة، وذلك بالتزامن مع زيارته الرسمية المرتقبة هذا الأسبوع ضمن جولته في الهند.

وأكملت السلطات المحلية تشييد التمثال في منطقة Lake Town – Sribhumi، بارتفاع 70 قدمًا (نحو 21.3 مترًا مع القاعدة)، ليصبح أحد أبرز المعالم الجديدة في المدينة ويعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها قائد منتخب الأرجنتين بين الجماهير الهندية. وتعد هذه الزيارة الأولى لميسي إلى الهند منذ 14 عامًا.

ومن المتوقع أن تشمل جولة ميسي أربع مدن رئيسية هي: كولكاتا، أحمد آباد، مومباي، ونيودلهي، على أن تختتم بلقاء رسمي مع رئيس الوزراء الهندي، مع هدف تعزيز التفاعل مع الجمهور وربط الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي تكرّم مسيرة النجم الأرجنتيني.

وفي كولكاتا، سيشارك ميسي في فعالية “Meet & Greet” مع محبيه قبل حضور مراسم الكشف عن التمثال، كما سيخوض مباراة استعراضية سباعية ضمن GOAT Cup بمشاركة لاعبين محليين وشخصيات بارزة، في إطار احتفال رمزي لا يحمل طابعًا رسميًا.

ويأتي الحدث ضمن مبادرة لتوسيع الحضور العالمي لميسي، وسط توقعات بتجمع آلاف المشجعين في كل محطة من محطات الجولة.