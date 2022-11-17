تمديد اتفاق صفقة الحبوب عبر البحر الأسود 120 يوماً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على تمديد اتفاق الحبوب 120 يوما اعتبارا من 19 نوفمبر.

وأكد أردوغان في بيان عبر حسابه على تويتر أن “اتفاق الحبوب، أثبت أهميته وفائدته، للأمن الغذائي وتوفّر الغذاء، على مستوى العالم”.

وأضاف قائلاً: “أتقدّم بالشكر والامتنان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على استعدادهم وتعاونهم لتمديد الاتفاقية”.

وتابع أردوغان: “لقد تبين بوضوح، مدى أهمية وفائدة هذه الاتفاقية، بالنسبة للإمدادات الغذائية والأمن الغذائي في العالم، حيث تم تسليم أكثر من 11 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية للمحتاجين، عبر ما يقرب من 500 سفينة في الأشهر الأربعة الماضية”

وأشار الرئيس التركي إلى أنه نتيجة للمحادثات الرباعية التي استضافتها تركيا، تمّ تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، لمدة 120 يوما، اعتبارا من 19 نوفمبر 2022، تماشيا مع القرار المتخذ بين تركيا والأمم المتحدة والاتحاد الروسي وأوكرانيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وهيئة الأمم المتحدة قد وقعوا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول التركية، فيما يطلق عليها “صفقة الحبوب”.

وبموجب هذه الصفقة، يفترض التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بينما يحدد الشق الأول من الصفقة خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، التي تسيطر عليها أوكرانيا.