تمديد استثنائي لـ«مدة 48 ساعة» لعملية تسجيل الناخبين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “أنه واستجابةً لطلبات المواطنين ومناشداتهم المتكررة، وما ورد من اتصالات تطالب بإتاحة فرصة إضافية للتسجيل، تُعلن المفوضية عن تمديد استثنائي لمدة 48 ساعة لعملية تسجيل الناخبين، ويشمل هذا التمديد التسجيل عبر الرسائل النصية فقط”.

ولفتت المفوضية عناية المواطنين إلى أن “لجان قبول طلبات التسجيل في المقرات ستُقفل اليوم عند الساعة الخامسة مساءً، ولن تستقبل أي طلبات بعد هذا التوقيت”.

وأكد مجلس إدارة المفوضية أن “هذا التمديد يُعد الفرصة الأخيرة لإتاحة التسجيل في سجل الناخبين، ولن يتم الإعلان عن أي تمديد آخر بعد انتهاء المهلة المحددة”.

ودعت المفوضية “المواطنين الراغبين في التسجيل إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية عبر الرسائل النصية قبل انتهاء المدة المحددة”.